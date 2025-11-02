Chiariello: “Senza De Bruyne luce spenta, chi lo riteneva il problema ne capisce davvero poco”

Nel lungo editoriale durante 'Campania Sport', su Canale 21, Umberto Chiariello si è soffermato anche sulla pesantezza dell'assenza di Kevin De Bruyne: "Da oggi si verifica che tutti coloro che dicevano che a Conte è stato tolto un problema con De Bruyne, capiscono veramente di calcio poco, molto poco. Perché a Napoli oggi la luce era totalmente spenta, perché questo centrocampo muscolare, un Napoli che fisicamente è anche superiore al Como, ha i giocatori che hanno corso di più, ma hanno corso a vuoto. Se andiamo a guardare il fine partita, McTominay ha fatto 11 chilometri, Anguissa più di 10, ma quante palle hanno giocato? Pochissime. In realtà il Napoli con il centrocampo con Gilmour in regia, che è tutt'altro che un regista, il regista stava dall'altra parte, Perrone, quello sì che è un regista... ebbene il Napoli oggi non ha prodotto praticamente quasi niente. Ha saputo difendere bene di reparto, di squadra, non concedendo i tiri al limite molto pericolosi dei lariani, perché hanno quel Nico Paz che non perdona.

Oggi quel Diao ha fatto un po' così, il giocatore calligrafico era al rientro, ha voluto fare finte, lazzi, frizzi, ma è stato poco incisivo, mentre l'anno scorso ci punì con un gol che fu anche il gol dell'ultima sconfitta del Napoli prima della corsa Scudetto. Ripeto, partita di sofferenza. Il Napoli oggi ha mostrato che sa soffrire, Un altro clean sheet, e questa è un'altra buona notizia, il portiere che para due rigori galvanizza l'ambiente. Le risultanze sul piano del gioco non sono buone, ma sono quei pareggi che fanno legna, che alla fine della stagione servono. Io non disdegno questo punto, me lo tengo stretto, perché questa è una partita che puoi perdere e anche meritatamente. Non aver perso questa partita per me è un obiettivo già in parte soddisfacente".