Chiariello: "Spadafora sconfitto dalla burocrazia. Al calcio manca il pubblico"

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo soffermando la sua attenzione sul Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Spadafora sconfitto dalla burocrazia. La legge Melandri è un ostacolo alto. Non si può fare: niente calcio in chiaro. Sono salvi gli highlights, concessi alla RAI e Mediaset che potranno trasmetterli subito dopo la partita. Siamo tornati un po' al calcio tradizionale, ci manca solo il pubblico. Spadafora, adesso fa' questa battaglia per riaprire gli stadi. La faccenda di Napoli potrebbe diventare un esperimento importante"