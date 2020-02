Chiariello su Sarri: "Il Sarrismo è defunto, ora conta solo vincere"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito all'allenatore della Juventus Maurizio Sarri: "C'è un termine coniato dalla Treccani, l'enciclopedia italiana più nota che ha autorità ed autorevolezza. Tra i neologismi è stata coniata la parola speriamo, legata al periodo di Sarri al Napoli, nata e morta. Oggi Ivan Zazzaroni conia la parola Juvismo, perché Sarri ha abdicato il suo gioco dichiarando "Dite che sono un allenatore con i paraocchi, un fondamentalista, mi adeguo ai calciatori che ho e se ho giocatori individualisti non posso fare altro che prenderne atto. Faccio solo il mio lavoro per vincere". Conta solo vincere, addio Sarrismo defunto".