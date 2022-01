Chiariello sul dopo Insigne: "Stravedo per Berardi. Boga? Gode di credito eccessivo"

Umberto Chiariello nel corso di Campania Sport, in onda su Canale 21, ha espresso alcune considerazioni sul possibile erede di Lorenzo Insigne in maglia Napoli: "Personalmente stravedo per Berardi, con l'esterno del Sassuolo a destra e Lozano spostato a sinistra. Perchè non prendere Boga? È forte, ma gode di un credito esagerato. È un dribblomane, ma quante partite buone ha fatto? E quanti gol ha fatto?".