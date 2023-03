Chiariello: "Tutte alla portata, per il Napoli c'è un'autostrada verso Istanbul!"

Così su twitter il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il sorteggio Champions

Così su twitter il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il sorteggio Champions: "Sorteggio migliore per le italiane non poteva esserci! Tutte le favorite dall’altra parte del tabellone. E stavolta veramente per il Napoli c’è un’autostrada per Istanbul: tutte avversarie alla portata, ma attenzione. I valori del campionato in coppa contano molto relativamente.