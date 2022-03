Chiariello: “Venderei Petagna per prendere Beto: è il più simile in Italia ad Osimhen”

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha lanciato una sua proposta per il prossimo mercato del Napoli:

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha lanciato una sua proposta per il prossimo mercato del Napoli: “Se dovessi e potessi operare sul mercato del Napoli, una delle cose che farei è vendere Petagna, che stimo, ma non è l’attaccante che serve al Napoli, e prenderei Beto. Il portoghese è l’uomo più simile ad Osimhen che c’è nel calcio italiano. Se giochi per Osimhen e ti dovesse mancare devi avere uno simile a lui. Petagna ti cambia tatticamente la partita, ti fa salire la squadra, protegge la palla, è diverso”.