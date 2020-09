Chiariello: "Veretout vuole Napoli, parole agente di facciata. Occasione irripetibile..."

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per analizzare il tema centrocampo: "Veretout è il sogno di mercato del Napoli. Giuffredi dice non si muove da Roma, ma sono dichiarazioni di facciata. Il calciatore a Napoli ci viene volentieri, l'accordo con l'agente si trova subito, ma per ora la Roma fa muro ma la situazione è irripetibile: il nuovo imprenditore farà bene ma quest'anno ha una carta di credito in mano totale. Può vendere e nessuno fiata, basta che non tocchino Pellegrini e Zaniolo".