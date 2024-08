Chiariello: “Vi racconto la riflessione del Napoli su Gilmour. McTominay in arrivo, ma non solo"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per fare il punto sul mercato del Napoli

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per fare il punto sul mercato del Napoli: “Gilmour, forse c’è una frenatina. Non lo escludo ancora, ma c’è una riflessione. Il Napoli sta facendo una riflessione in questo momento: con McTominay che ormai è in arrivo avrebbe 3 titolari importanti, ed ha ancora Gaetano, io cito anche Iaccarino che è forte e vedete Thiago Motta che li butta dentro i giovani.

Alcuni nella Next Gen in C non sono neanche stati fenomeni. Il Napoli credo si sia un po’ bloccato e riflette su queste risorse per Gilmour, gli ultimi di un esborso importante anche nel caso di una cessione di Osimhen, perché questi soldi forse potrebbero metterli anche su un esterno destro per tenere Di Lorenzo braccetto perché rompe la linea come pochi, ha capacità anche di inserimento e tiro”.