Chiarugi: “Napoli con la mentalità di Conte. Ma occhio al Venezia, ora nessuna gara è facile"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Luciano Chiarugi: “Il Napoli ha la mentalità che vuole Conte, è una squadra con grandissimo carattere perché spesso è andato anche sotto nel punteggio ma ha rimontato. Ora sono tutti consapevoli di poter raggiungere l’obiettivo. Lotta Scudetto? Quest’anno il campionato ci dà suspense. Stiamo vedendo tre squadre in tre punti ed è bellissimo. La favorita? Neanche un veggente può indovinare però forse il Napoli ha un vantaggio considerando che stanno rientrando gli infortunati e l’Inter ha le coppe, però attenzione allo stato di forma dell’Atalanta”.

Su Lukaku-Raspadori: “Mi sembra che questa possa essere la coppia giusta. Lukaku e Raspadori si intendono, poi c’è anche Simeone. Al Cholito era capitata una grande occasione contro la Fiorentina, non l’ha sfruttata, ma fa parte anche dell’emozione della partita. Inter e Atalanta hanno gli attaccanti in doppia cifra, questo è vero, però anche McTominay è un giocatore importante che sta dando il suo apporto”.

Sul ritorno di Neres: “Bisogna valutare la condizione di Neres perché quando stai fuori hai la necessità di recuperare. Conte deve ragionarci molto attentamente, Raspadori e Politano sono in grande forma. Ad ogni modo il Napoli deve fare attenzione, tutti devono essere super concentrati soprattutto in quelle partite che sembrano scontate come quella contro il Venezia. Non c’è partita in questo momento, a dieci giornata dalla fine, che sia facile”.