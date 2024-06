Chiellini promuove Conte: "Napoli lo caricherà molto, lo vedo bene"

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per analizzare l'arrivo a Napoli di Antonio Conte

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport per analizzare l'arrivo a Napoli di Antonio Conte (tra mercoledì e giovedì dovrebbero arrivare le firme, ndr). "Lo vedo bene, credo che si sia riposato e ne aveva bisogno dopo alcune questioni personali che lo hanno colpito. Non l'ho visto di recente, ma l'ho percepito carico e Napoli è una piazza che ti dà molto, ti carica molto".

Chiellini ha poi parlarto di Joshua Zirkzee, giocatore messosi in mostra col Bologna e nel mirino dei top club: "A me piaceva già quando era a Parma. Ho subito intravisto grandi potenzialità ma anche quella discontinuità che fa parte del normale percorso di crescita di un ragazzo giovanissimo. Andare a giocare dal Bayern Monaco al Parma non è stato facile, ma le qualità si vedevano. Direi che ha tutto per fare bene in grandi club. Bisogna però dargli però tempo. Deve fare fatica, sbagliare e crescere negli anni. Un po’ come è successo a Vlahovic. Ha avuto bisogno anche lui di un po’ di periodo di adattamento alla Juventus".