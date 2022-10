Chiellini: "Simeone? Difficilissimo da marcare, uno specialista in quel movimento"

"Grande serata per le italiane, bene il Napoli e benissimo l'Inter, così come ottima vittoria del Milan ieri".

Giorgio Chiellini, ospite dei microfoni di Sky Sport dopo la serata di Champions League che ha regalato due successi alle squadre italiane plaude ai risultati delle nostre squadre: "Grande serata per le italiane, bene il Napoli e benissimo l'Inter, così come ottima vittoria del Milan ieri. La Juve ci lascia con l'amaro in bocca ma era stato rovinato prima questo percorso di Champions. Simeone ha fatto davvero un bel gol, questi sono i suoi movimenti e nel farli è uno dei migliori, lo rende difficilissimo da marcare".