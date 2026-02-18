Chivu su Maradona, risponde Di Fusco: "Ha perso l'occasione per stare zitto!"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: "Noa Lang rimpianto? Non tutti i giocatori riescono a integrarsi in una squadra. Molto probabilmente non si è integrato bene, il rapporto con Conte, il sistema di gioco...Non ha mostrato quello che ci si aspettava. Vedendo le squadre in Champions, che fotografia del calcio italiano viene fuori? Le squadre fanno fatica. Bisogna fare qualche riforma sulle strutture e sugli stadi. Sono due anni che dico che i settori giovanili devono essere composti dall'80% di italiani e il resto da stranieri. Serve una maggiore percentuali di giovani italiani, che aiuterebbe anche la Nazionale.

Conte ha scelto Savic come titolare? Se Conte ha fatto questa richiesta di cercare Milinkovic, vuol dire che aveva già in mente di renderlo titolare. Io preferisco Meret. Però per altre situazioni, Conte preferisce Milinkovic, per il lancio e per altri aspetti. Bisogna anche parare però.

La prestazione di Di Gregorio con la Juventus? Purtroppo nelle ultime due-tre domeniche i portieri non stanno andando bene in generale, Caprile stava avendo un buon rendimento, ma nell'ultimo turno non è stato positivo. Di Gregorio, nell'ultimo periodo, non è all'altezza della Juventus, non sembra più sicuro. I portieri come gli attaccanti, attraversano periodi migliori e meno fortunati.

Le parole di Chivu su Maradona? Chivu ha perso l'occasione per stare zitto. L'errore è stata l'esultanza di Bastoni. Mi meraviglio che una persona di grande esperienza come Marotta e non gli abbia detto subito di chiedere scusa. Quello che assurdo è che i guardalinee sono diventati dei pupazzi. Bastoni doveva chiedere scusa a Kalulu per l'esultanza. È il transagonismo che ti porta a fare qualcosa, perché sei in quello stato non ti rendi conto di un contatto. Le simulazioni per questo non le leveremo mai. Maradona fu criticato anche all'epoca per quel gol con la mano, ma sono due situazioni differenti. Era un Mondiale. Nel 1986 potevo anche capire l'errore, perché non c'erano telecamere, c'erano solo gli arbitri. Oggi però non è possibile con tutta la tecnologia che c'è. Maradona fu furbo. Se uno deve ragionare con la lealtà sportiva, indubbiamente bisogna condannare Maradona. Ci dicono che siamo dei romantici, ma le botte che prendevamo all'epoca erano pesantissime. I giocatori più tecnici erano martellati, ma si rialzavano e continuavano a giocare. Avete mai visto protestare i nostri numeri 10 come Baggio, Maradona, Platini. Oggi li sfiori e urlano. Questo è quello che è peggiorato. I regolamenti hanno fatto in modo che peggiorasse questa situazione, non aiutano gli arbitri".