Lo juventino Oppini: "Osimhen alla Juve? Lo andrei a prendere anche in bicicletta domani"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto l'opinionista Francesco Oppini.: "La Juventus in questo momento ha dimostrato di non essere ancora una squadra fatta e finita. Dal punto di vista della personalità, mancano giocatori di livello che possono aiutare a superare delle settimane difficili. Quando arrivi da una settimana così complicata, anche dal punto di vista arbitrale, e giochi in un campo difficile come quello del Galatasaray, riuscendo a tenere un tempo e poi sciogliendoti alla prima difficoltà, vuol dire che la squadra va ancora definita. Sono convinto di una cosa: non è tanto la Juventus che deve confermare Spalletti, ma anche Spalletti a dover essere confermato dal club. Nel senso che la Juve deve aiutarlo a capire se è nel posto giusto, perché se non lo seguiranno sul mercato diventerà difficile fare una squadra per le competizioni che contano.

Doppietta Koopmeiners? Nelle ultime due volte che Koopmeiners ha fatto goal sono successi dei disastri: con la Lazio gli viene annullato e si dimenticano di dare il rigore a Cabal, ieri fa doppietta e la Juve subisce un'umiliante sconfitta. Non credo in una rimonta anche perché il Galatasaray ad oggi secondo me dal punto di vista della qualità dei giocatori è sopra a noi.

Osimhen alla Juve? Vado anche a prenderlo in bicicletta domani, credo che abbia dimostrato il suo valore al Napoli, che non a caso con lui ha vinto lo scudetto con dei numeri importanti.

Bastoni non ha chiesto scusa a nessuno. Sarebbe stato meglio stare zitti invece che andare a fare una conferenza stampa, secondo me è stato obbligato dalla situazione. Il problema non è il tuffo in sé, ma i gesti che fa dopo, gli errori che combina l’Inter nella comunicazione e quello che dice Chivu sul tocco leggero. Il tocco sull’avambraccio non è neanche un tocco: se uno ha giocato a pallone capisce".