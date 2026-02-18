Monti: "Alisson ha la freschezza che aveva Hojlund, poi i carichi pesanti..."

vedi letture

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Galatasaray superiore al livello medio della Serie A. Il calcio turco oggi nella sua espressione massima che è il Galatasaray per me è superiore al livello medio della Serie A. Spesso in Serie A assistiamo a partite molto basse tecnicamente, al netto dell’Inter che ha fatto due finali di Champions. Anche la Juve, che è stata per anni dominante in A, oggi ha calciatori che sono ben lontani dai suoi livelli storici. In Italia il Galatasaray si gioca lo scudetto fino all’ultima giornata, non scherziamo. Montella ci raccontava delle strutture di cui dispongono le squadre turche anche minori, non parlo solo del Galatasaray: la Turchia si sta dotando e si è dotata di strutture che in Italia non sono così diffuse!”.

Serie A dietro anche alla Ligue1? “Per esuberanza fisica dei calciatori, per strutture al momento la Ligue1 francese è superiore al campionato di Serie A. Osimhen veniva da lì e qui ha fatto sfaceli. La Serie A oggi viene dopo Premier, Liga, Ligue1, Bundesliga. Si fa sempre più fatica qui a crescere talenti, preferendo sempre andare a raccogliere talenti all’estero e qui non riusciamo a crescere talenti”.

Alisson? “Dobbiamo vederlo quando lavorerà in settimana con gli allenatori italiani, che mettono carichi pesanti. Al momento Alisson ha una freschezza che aveva anche Hojlund. Ho molta paura del calcio italiano perché questa freschezza la trasforma in passo compassato”.