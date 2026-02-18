Lite furiosa Allegri-Fabregas: "Sei un cog***e, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"

Finale ad altissima tensione in Serie A durante Milan-Como, con nervi tesi sia in campo sia fuori. Il confronto tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, iniziato già nei minuti precedenti, è esploso definitivamente dopo l’espulsione diretta del tecnico rossonero, decisa dall’arbitro Maurizio Mariani. Dalla zona tecnica il battibecco si è poi spostato fin dentro lo Stadio Giuseppe Meazza, proseguendo nei corridoi che portano alla sala stampa, dove la discussione si è fatta ancora più accesa.

Secondo la ricostruzione di Tuttomercatoweb, alla base dello scontro ci sarebbe stato il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, per il quale il tecnico del Como chiedeva con insistenza il secondo cartellino giallo nel finale, episodio che ha contribuito a far perdere la calma ad Allegri. Nella concitazione si sono sentite parole grosse, tra cui una frase pronunciata proprio dall’allenatore livornese: “Sei un bambino, sei un cogl***e, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore”. Il diverbio è stato udito chiaramente anche nei pressi della sala stampa, prima che membri degli staff delle due squadre intervenissero per separare i protagonisti e riportare gradualmente la situazione alla normalità.