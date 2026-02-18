Auriemma: "36° infortunio, se qualcuno vuole continuare a credere nella sorte avversa..."
Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato l'infortunio di Amir Rrahmani, l'ennessimo della stagione del Napoli, attraverso il proprio account Facebook: "Quello occorso a Rrahmani durante Napoli-Roma è il 36esimo infortunio capitato quest'anno ai calciatori del Napoli. Più in dettaglio, è il 21esimo guaio muscolare, il terzo al difensore kosovaro che potrebbe aver chiuso in anticipo il campionato: due volte al bicipite femorale ed uno al gluteo.
Se qualcuno vuole continuare a credere nella sorte avversa, liberissimo di farlo. Io preferisco continuare a chiedermi se qualcosa è andato storto nella gestione del turn over e nella preparazione di una stagione che si sapeva sarebbe stata impegnativa".
Quello occorso a #Rrahmani durante #NapoliRoma è il 36esimo infortunio capitato quest'anno ai calciatori del #Napoli....Pubblicato da Raffaele Auriemma su Mercoledì 18 febbraio 2026
