Aglietti: "La Juve sta prendendo troppi gol, per il 4º posto se la giocherà con Napoli e Roma"

L'allenatore ed ex attaccante del Napoli Alfredo Aglietti ha commentato la sconfitta subita dalla Juventus in Champions League a TuttoMercatoWeb: "La Juventus? Sconfitta inaspettata e pesante. Si complica anche il ritorno. Ci vorrà un'impresa per ribaltare il risultato".

Come vede la squadra di Spalletti?

"Sta prendendo troppi gol, frutto probabilmente anche di errori individuali che da certi calciatori non ci si aspetta. La Juve deve cercare di salvare la stagione, iil quarto posto è tutto da conquistare, se la giocherà con Napoli e Roma. Ci si aspettava un risultato diverso ieri sera, affinché potesse giocarsi la gara di ritorno con qualche chance in più".

E per l'Atalanta che partita è stata?

"Il gol in apertura ha cambiato le carte in tavola e ha permesso al Borussia Dortmund per giocare la partita nel migliore dei modi. Sarà dura anche per l'Atalanta, ma l'avversario ha uno spessore diverso rispetto al Galatasaray".

Lotta salvezza: la Fiorentina ha vinto, il Lecce pure....

"Le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno alzato la quota salvezza. Le prossime partite per i viola saranno fondamentali, hanno Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. Il calendario deve fare sì che la squadra si tiri fuori dalla zona pericolosa. Altrimenti rischia di arrivare alle ultime partite con la necessità di fare per forza risultato e lì il livello tecnico si assottiglia. La Fiorentina non è abituata a giocare per non retrocedere".

Rischia anche il Genoa...

"Non è in una posizione tranquilla, ma gli ultimi risultati sono stati anche frutto di situazioni arbitrali un po' particolari. Pisa e Verona faranno fatica, la terza che andrà giù sarà tra Cremonese, Lecce e, appunto, Genoa. Credo che la Fiorentina riuscirà a tirarsi fuori da questa situazione".