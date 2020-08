"Ci sono tutte le garanzie per giocare": così il Ministro della Sanità spagnola su Barcellona-Napoli

"Ci sono tutte le garanzie per poter giocare". Così parla di Barcellona-Napoli il Ministro della Sanità spagnola, Salvador Illa, raggiunto dai microfoni de 'La Stampa': "Noi consideriamo che questa non sia una seconda ondata. Il virus non se n’è mai andato. E i dati degli altri Paesi europei lo dimostrano. In Spagna ci sono diversi focolai, il contagio è ripartito solo in alcune zone. In Catalogna e Aragona è stato necessario applicare misure più rigide di distanziamento sociale".