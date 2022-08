Ciaschini esalta Navas: "E' tra i portieri più forti di sempre, ve lo presento"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice-Allenatore di Carlo Ancelotti

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice-Allenatore di Carlo Ancelotti: "Navas? Deve essere annoverato tra i portieri di alto livello, tra i più forti di sempre. Se arrivasse, darebbe forza al reparto difensivo ed a tutto lo spogliatoio. Cosa potrebbe dare alla Serie A? Non è un attaccante, ma può portare in alto il livello qualitativo del nostro campionato".