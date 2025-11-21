Civoli: "Nessun favorito per lo Scudetto, anche le big hanno già perso tanto"

vedi letture

Marco Civoli, voce storica di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno in Serie A c'è grandissimo equilibrio, ci sono squadre in testa che hanno perso già tre partite su undici. Vedo una situazione di estremo equilibrio, di estrema delicatezza. Quindi direi che per ora non c'è nessun favorito per lo Scudetto".