Marolda: "Napoli così forte da riuscire a resistere a infortuni e polemiche, è da Scudetto!"

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: "In momenti del genere, di tensione, c'è bisogno di mediazione. Nel Napoli, ad oggi, di mediazione non ne ha fatta nessuno. Anche l'incontro tra Conte ed i giocatori doveva essere preparato da un mediatore che, a quanto so io, non c'è stato. Mi riferisco più a Oriali in questo momento: ha dimostrato di non aver saputo cogliere i pericoli che c'erano, di non sapere come agire in un momento decisivo. Credo che, a questo punto, [figure come Oriali e Manna, ndr] si debbano fare da parte. C'è una sola persona: può essere Lukaku. Lui si trova nella posizione giusta nello spogliatoio ed è un 'uomo di Conte: Per esperienza, per personalità, Lukaku è uno che può e che deve essere ascoltato. La risposta più importante deve arrivare dal campo. lo penso che Conte abbia dei doveri, non soltanto verso la squadra: verso il club che lo paga, verso la città e verso i tifosi. Quindi, se deve fare un passo di lato, lo deve fare. Se non dovessero andare bene le partite con Atalanta e Qarabag, la soluzione sarebbe una sola... In conferenza stampa gli avrei chiesto: 'Ma lei vuole restare a Napoli?' e 'Mi spiega l'espressione di accompagnare il morto?"

Sulle ambizioni stagionali: "Il Napoli è talmente forte da aver resistito agli infortuni, unico problema di questa squadra, alle polemiche, alle sconfitte... Questo è un Napoli in piena corsa per il campionato e per qualificarsi al prossimo turno di Champions. Il problema è che il Napoli deve riconquistare l'autostima, la fiducia in se stesso, i buoni rapporti nello spogliatoio e anche la gente."