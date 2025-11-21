Ventura: "Mi aspetto un Napoli arrabbiato! Prestazioni così così, ma si può ripartire"

vedi letture

Gianpiero Ventura, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Mi aspetto un Napoli arrabbiato e più sereno di come ha terminato la partita di Bologna. E’ vero che c’è stato un inizio difficoltoso e le prestazioni erano un pò così nonostante la posizione di classifica, ma ci sono le basi per tornare grandi. Le prossime tre partite di campionato contro Atalanta, Roma e Juventus daranno una risposta importante.

Nazionale? Il sorteggio mi è sembrato abbastanza favorevole. Bisogna scindere le due cose, è chiaro che sia favorevole, ma bisogna centrare l’obiettivo. Una volta l’Italia andava ai Mondiali per vincerli, oggi deve sperare di andarci: effettivamente è il caso di fare delle riflessioni. Secondo me siamo sulla strada giusta, siamo tutti uniti per cercare di andare al Mondiale”.