Altobelli fa il nome: "C'è un giocatore che sta mancando più di tutti gli altri al Napoli"

vedi letture

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Italia ai Mondiali? Abbiamo lo spareggio che è alla nostra portata, ci dobbiamo rendere contro che siamo la Nazionale italiana, abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei, i nostri ragazzi devono saperlo e non prendere mai alla leggera la convocazione. Quando gli avversari ci incontrano mettono tutta l’energia possibile, perché siamo l’Italia. Pio Esposito? E’ forte, ma dobbiamo andare piano con i paragoni, stiamo parlando di un ragazzo che ha tutte le qualità per emergere e diventare titolare nell’Inter e nella Nazionale. Se noi affrettiamo i tempi lo mettiamo solo in difficoltà, Gattuso lo sta gestendo molto bene inserendolo piano piano. Bearzot non lasciava niente al caso, ci ha allenato e preparato benissimo per arrivare ai Mondiali nel modo migliore.

Napoli? Lukaku è un attaccante che fa squadra, che quando è nell’area di rigore fa gol, è forte, ha intuito e manca molto agli azzurri. Gli azzurri devono puntare alla Champions, vincere due campionati di fila è molto difficile”.