Clamorosa confessione di Blatter: "Un errore il Mondiale al Qatar. Avremmo dovuto scegliere gli USA"

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il Mondiale comincerà tra 12 giorni ma non si placano le le critiche per l'assegnazione della competizione al Qatar, per i motivi ben noti. Sepp Blatter, che all'epoca sostenne la candidatura come presidente della FIFA, considera un errore quella scelta: "Fu una scelta sbagliata e sono responsabile, in quanto presidente della FIFA all'epoca", ha detto in un'intervista rilasciata a Tamedia, chiarendo il piano era quello di assegnare la Coppa del Mondo del 2018 alla Russia e quella del 2022 agli Stati Uniti: "Sarebbe stato un gesto di pace se questi due oppositori politici avessero organizzato uno dopo l'altro la rassegna".