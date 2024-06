Clamoroso Gigi D'Alessio: "Conte? Sapevo già tutto, me lo aveva detto Allegri"

Clamorosa la rivelazione fatta da Gigi D'Alessio sull'arrivo di Antonio Conte a Napoli. Il cantante a Kiss Kiss Napoli ha dichiarato

Siamo felici ed onorati di accoglierlo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Anche Antonio troverà una città ed una tifoseria speciale, a Napoli i tifosi sono eccezionali perché hanno tanto sofferto ed hanno avuto poche gioie. Conte si innamorerà di Napoli perché è una città straordinaria. Se gli dai uno ti dà mille, così come ha fatto con me”.