Clamoroso, l'ex Juve Torricelli: "Rrahmani esagerato, urla come se avesse preso un cazzotto da Tyson"

"La Juventus non sbaglia mai due partite di fila", così l'ex bianconero Moreno Torricelli intervistato dal Corriere di Torino, che si proietta già alla sifda di Champions con il Porto: "Sottovalutarli complicherebbe ulteriormente un match difficile. I portoghesi giocano bene, sanno tenere palla. La Juve è più forte, ha qualcosa in più del Porto. Ma la superiorità va dimostrata sul campo".

Torricelli è sorpreso del ko della Juventus a Napoli

"La Juve ha reagito al gol di Insigne, nella ripresa ha avuto tante occasioni. È andata sotto per un rigore dubbio e poi non è riuscita a raddrizzare la partita. Sono d’accordo con Pirlo: se quel rigore fosse stato assegnato alla Juve, sarebbe venuto giù il mondo. Più che l’episodio, contesto la regola. Chiellini fa un movimento con il braccio per cercare l’avversario e sfortunatamente lo tocca in faccia, ma Rrahmani urla come se avesse preso un cazzotto da Tyson. Una reazione un po’ eccessiva".