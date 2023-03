Clamoroso Marelli: "Mano Rabiot, ma non c'era immagine chiara e quindi Var ha convalidato gol"

Luca Marelli a Dazn commenta il gol della Juve con le polemiche per il tocco di mano di Rabiot

L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn commenta il gol della Juve con le polemiche per il tocco di mano di Rabiot facendo una rivelazione che nel 2023 con tantissime telecamere a disposizione degli arbitri ha del clamoroso: "Non posso darvi la certezza perché non ce l'ho, abbiamo visto tutte le immagini possibili. Ci sono due tocchi di mano, quello di Vlahovic ma il braccio è aderente al corpo. E' interessante capire se Rabiot nel primo tentativo di intervento ha toccato pallone col braccio sinistro. Non abbiamo immagine certa e come la scorsa settimana senza immagine certa il Var ha alzato una barriera tra sé e la decisione di annullare il gol".