Clementino consiglia: "Napoli, prendi Mourinho! E' un rischio, ma con lui si può vincere tutto"

Clementino, celebre rapper napoletano, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spero che SPalletti resti a Napoli perché è uno dei principali artefici dello Scudetto. Se va via non so chi potrebbe sostituirlo. A me piacerebbe molto Mourinho, che per me è fortissimo. Se venisse a Napoli potrebbe litigare subito con tutti o creare l'unione giusta per vincere tutto".