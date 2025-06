Criscitiello demolisce l'Inter: "Sognava triplete, ora ridimensionamento e squadra scoppiata"

vedi letture

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sul momento dell'Inter

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sul momento dell'Inter: "Niente De Zerbi, dentro Chivu. E forse meglio che Fabregas non abbia accettato. Il nome comunque era bello pesante. Dentro un’altra scommessa, come lo era Inzaghi 5 anni fa, ma l’Inter dopo la finale indecente di Monaco aveva bisogno di certezze e di un rilancio importante. Ora, invece, si ricomincia da zero. Una squadra da ringiovanire e un allenatore da accompagnare. Tutto giusto e tutto lecito ma il fondo avrà la pazienza di aspettare? I tifosi daranno tempo a questo nuovo corso di maturare? Difficile.

Perché due mesi fa si parlava di triplete, un mese fa si sognava la Champions e in 30 giorni siamo passati a zero certezze e un progetto ridimensionato con una squadra arrivata scoppiata al Mondiale per club che non ha avuto neanche il tempo di rifiatare. Vedrete come la tournée americana, Inter e Juve, la pagheranno durante la stagione. Questa competizione inutile che porta soldi ma non prestigio sarà un boomerang. Ne approfitteranno Napoli, Milan e forse la Roma se ingrana subito con Gasperini".