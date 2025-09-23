Collovati: "Allegri è capace di tutto, Milan senza coppe può arrivare fino in fondo"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fulvio Collovati.

Inter, tanti gol incassati. Quale il problema?

"Ha avuto 7-8 occasioni da gol col Sassuolo ma ha concesso qualcosa. Il problema è di gioco, non di singoli. Dimarco a l'ala sinistra, Dumfries l'ala destra, ai difensori gli si chiede più di costruire che di difendere. Ed è questo che ha fatto la differenza lo scorso anno, perchè concedi qualcosa. Conte e Allegri insegnano che non si devono prendere gol e l'Inter è fragile ora. Il problema è che il difensore deve fare il difensore. E ho l'impressione è che a volte, un po' per natura e per quanto accaduto negli ultimi anni, tutti all'Inter vogliono costruire la manovra. E ci si dimentica di difendere".

Napoli-Milan nel prossimo weekend. Cosa ci dirà questa sfida?

"Il Milan sembra una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Ci dirà dove può arrivare il Milan, perchè sappiamo la forza del Napoli. Per me senza coppe può arrivare tra le prime tre, ma Allegri è capace di tutto. Ho visto giocare un bel calcio, gli manca solo il calciatore da 20 gol, come alla Roma. E' una squadra solida, compatta, che prende pochi gol".