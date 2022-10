Collovati critica Mourinho: "Ha giocato per non giocare, lo fa sempre contro le big"

Fulvio Collovati, ex difensore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Fulvio Collovati, ex difensore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mourinho ha giocato per non giocare, ha fatto solo la gabbia e alla fine la Roma non ha realizzato un tiro in porta. Mourinho lo conosco bene, è un po' ancorato al passato, affronta spesso così le grandi squadre, l'ha fatto anche con l'Inter. Ma poi non sempre gli va bene e ieri contro il Napoli non gli è affatto andata bene".