Collovati: "La squadra gira a mille, ma a Napoli stavolta ci vanno piano..."

Fulvio Collovati, doppio ex degli anni ottanta di Milan e Inter, è intervenuto ai microfoni di Tmw: "Il Milan è quasi eliminato dalla Champions, deve puntare al campionato. Anche dovesse perdere avrebbe il tempo di rifarsi. Se l'Inter non vincesse l'obiettivo Scudetto diventerebbe un po' ostico, c'è troppa distanza. I nerazzurri hanno più da perdere rispetto al Milan. Però possono riaprire tutto, visto che dopo la sosta c'è il Napoli a Milano. Capiremo se rientra nel giro Scudetto oppure no".

C'è anche il Napoli.

"C'è un ambiente euforico, la squadra gira a mille. Con il Legia ha cambiato 4-5 giocatori e vinto con facilità. Però vedo un entusiasmo diverso, i napoletani stessi solitamente sono un po' scaramantici, dopo quanto successo con Sarri preferiscono andarci piano. Ma la squadra fa sette otto occasioni da gol".

Quindi se l'Inter pareggiasse...

"No, ha un solo risultato, sapendo che di là c'è Napoli-Verona il rischio è che vada a nove-dieci punti di distanza. Deve vincere e basta".