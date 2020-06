Collovati perplesso: "Coronavirus lascia lesioni, come torneranno quei calciatori che l'hanno avuto?"

Fulvio Collovati, ex campione del mondo e opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto un paio di amici che sono usciti dal coronavirus, ma uno fa fatica a camminare. Rimangono delle lesioni. Detto questo, è chiaro che parlando di sportivi il caso è diverso. L'atteggiamento da parte dei giocatori però sarà diverso, è inevitabile. Già non stringersi la mano prima della partita, non abbracciarsi... Sono delle restrizioni a cui bisogna attenersi. Per questo la famosa 'cazzimma', come si dice a Napoli, potrebbe venire a mancare o comunque va ricercata in altri stimoli".