Collovati: "Questo Scudetto può perderlo solo il Napoli. Kvaratskhelia top"

Fulvio Collovati, ospite del Corriere dello Sport, parla anche della corsa Scudetto e di come il titolo sia in mano al Napoli: "Questo scudetto possono perderlo soltanto i giocatori di Spalletti, ma se continuano così la vedo dura perché di fatto hanno sbagliato solo la partita contro l’Inter. I numeri sono spaventosi, in più hanno Osimhen come capocannoniere del campionato che tra l’altro non batte i rigori; hanno Kvaratskhelia che per me è il miglior giocatore della Serie A e hanno uno dei migliori difensori di tutto il torneo come Kim. La spina dorsale è solidissima.