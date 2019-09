Colomba: "Difficile trovare uno come Llorente, Ancelotti ci ha messo il becco ed ha avuto ragione"

Franco Colomba esalta il Napoli e la capacità di Ancelotti di plasmarlo a sua immagine. "Si vede che c'è stata continuità di lavoro e di pensiero. I giocatori - spiega a TMW - hanno stima di lui, dopo un anno si conoscono meglio e capiscono le sue scelte, accettando a volte anche il riposo. Questo è importante, perché sanno che prima o poi entreranno tutti. E' un fattore che ha rasserenato l'ambiente e in più va sottolineato come abbia azzeccato l'idea Llorente".

Anche sul mercato ha avuto il suo peso? "Sì, in particolare mi soffermo su questo calciatore che peraltro anch'io in estate avevo caldeggiato in alcune trasmissioni: è un centravanti intelligente e disponibile alla manovra, difficile da trovarne come lui. E' un po' avanti con l'età però quando entra sposta gli equilibri. E' stata una bella opportunità di mercato che è stata colta. Ancelotti ci ha messo becco, ha avuto ragione e gli va reso merito".

Dal punto di vista tattico qual è la sua impressione sulle mosse di Ancelotti? "Sposa il 4-4-2 che poi può essere chiamato anche 4-2-3-1. Predilige l'equilibrio, magari non dà spettacolo al 100% sempre e comunque ma da grandissimo centrocampista qual è stato, sa interpretare alla perfezione tutte le fasi della partita".