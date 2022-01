Colomba elogia Spalletti: "Bravo a dare chance a tutti, ora ne sta ottenendo i risultati"

Ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Franco Colomba: "Devo dire che la prestazione del Napoli a Bologna è stata di superiorità netta e questo dimostra che il periodo di maggiore crisi e difficoltà per le assenze può ritenersi superato. Il Bologna, in questa partita, non ha mostrato il suo vero volto a causa dello strapotere tecnico e tattico del Napoli. Ritengo che sia la squadra che ha più identità rispetto a tutte le concorrenti perché ha un volto ben preciso e, quando stanno bene e si recuperano giocatori importanti, lo mostra apertamente.

Nessun alibi o lamento di Spalletti? E’ importante far capire che, se ci sono delle emergenze, si tengono in considerazione i giocatori che sono dietro i cosiddetti ‘titolarissimi’. Spalletti, in questo, è stato bravo: ha dato chance a tutti e ne sta ottenendo i risultati. C’erano giocatori l’anno scorso, come Lobotka, che erano al primo anno e hanno avuto qualche problema di ambientamento. E una squadra che ha a disposizione 25 titolari.

Lobotka? Si tratta di un giocatore che ha padronanza del pallone e personalità; viene a prendersi la palla, la fa girare e ha un buon piede. Ha delle sterzate importanti, si gira in un fazzoletto ed è ben attrezzato fisicamente. La squadra ha bisogno di punti riferimento che, nella loro posizione, rendono al meglio e sono importanti. Il Napoli ne ha più di uno in tutti i settori del campo, giocatori giusti al posto giusto“.