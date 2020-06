Colomba: "Gattuso ha stravolto la squadra, serviva un personaggio come lui!"

L’ex allenatore del Napoli Franco Colomba è intervenuto in diretta nel corso de “Il Bello del Calcio”, sulle frequenze di Canale 21, parlando del momento attuale degli azzurri e dell’impatto che Gattuso ha avuto sulla squadra dal momento del suo arrivo: “Mi aspettavo la vittoria della Coppa Italia, anche se è facile dirlo dopo. Da quando è arrivato Gattuso, un allenatore ma soprattutto un uomo vero, è cambiato tutto. Serviva un personaggio come lui alla ricerca di rivincite per ricompattare l’ambiente e il rapporto squadra-società. Nonostante la pausa forzata il Napoli è rientrato bene ed anche Insigne non è più un oggetto misterioso come prima.

Qualità della rosa azzurra? Il Napoli si è ritrovato, oltre a Juve, Lazio e Inter non vedo squadre migliori. È chiaro che il ritardo in classifica è tanto per puntare in alto ma se continua con questa mentalità vincente, dal punto di vista dell’umiltà, si può risalire. Pericolo rilassamento dopo la Coppa Italia? Il Napoli punterà ad arrivare più in alto possibile. Gattuso è un vincente, non si è mai accontentato di arrivare secondo o terzo da calciatore ed anche da allenatore adesso sta trasmettendo un senso di compattezza alla squadra”.