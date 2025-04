Colomba se n'è accorto: "Col suo rientro, cambio di passo notevole"

vedi letture

Franco Colomba, ex allenatore del Napoli ed ex calciatore del Bologna, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. "Tutto è possibile, a volte le gare nascondono insidie, penso al Napoli che ha pareggiato a Venezia, per cui fare pronostici è delicato. Di sicuro l'Inter ha tanti impegni molto difficili e gli azzurri dovranno avere un ruolino di marcia perfetto. La squadra di Conte con il Milan avrebbe potuto chiudere la partita nel primo tempo, poi ha sofferto, il Bologna gioca bene, sarà una bellissima gara.

La formazione di Italiano ha trovato un suo equilibrio, è matura, non so che partita sarà ma di sicuro non è lì per caso e lo dimostra la vittoria in Coppa Italia con l'Empoli. Sartori ha fatto fare un salto di qualità notevole al Bologna, del resto è accaduto anche al Chievo e a Bergamo: non manca nulla, l'ambiente sogna ed è giusto così. Il Napoli, invece, quando gira sono dolori per tutti, se nel finale di stagione riesce a trovare continuità di rendimento che in certi momenti è mancata può dire la sua, nonostante l'addio di Kvara e l'infortunio di Neres, che hanno penalizzato non poco gli azzurri nel mese di febbraio e marzo. Ora è rientrato anche il brasiliano, finalmente s'è visto un cambio di passo notevole".