Colombia, Ospina: "Vincere aiuta a lavorare meglio! Ora testa al Napoli"

Vittoria nella notte per la Colombia, vincitrice in amichevole contro l'Ecuador. Il portiere azzurro David Ospina ha parlato nel post partita ai media colombiani, come riporta il portale sigonfialarete.com: "Vincere ti aiuta a lavorare meglio. Adesso rivedrò la nazionale a marzo. Ora mi concentro sul Napoli per continuare a lavorare sempre meglio".