Colonnese approva Manolas: "Migliore in circolazione che il Napoli può prendere"

Che coppia formerebbero Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly? Probabilmente tra le migliori al mondo, visto il valore del calciatori. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” ne ha parlato Ciccio Colonnese, ex difensore azzurro: "E' facile adattarsi a Koulibaly che gioca per due e Manolas è il miglior giocatore in circolazione che il Napoli possa prendere. Il ragazzo cerca nuovi stimoli, è molto veloce e con lui il Napoli avrebbe una coppia difensiva formidabile".

ALTRE - "Ci auguriamo di rivivere un campionato più aperto, ma predico calma perché è vero che Napoli e Inter vogliono rinforzarsi, ma la Juve ha stabilità e pare voglia incidere anche sul mercato. Conte all'Inter si è presa una bella responsabilità perchè ora il club vuole vincere, ma bisognerà andare sul mercato se si muove colmare il gap".