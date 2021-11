Colonnese avvisa il Napoli: “Immobile non perdona. Andrà marcato in maniera perfetta”

Francesco Colonnese, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. “La Lazio ha fatto un’ottima gara con la Lokomotiv Mosca, partita vinta meritatamente. Il passaggio del turno era un obiettivo della Lazio. La Lokomotiv in passato ha sempre fatto la Champions, è molto forte ma ha avuto il rendimento peggiore. Il Marsiglia è forte ma la sorpresa è stata il Galatasaray. Era un girone non facile.

E’ una squadra in evoluzione, ha un allenatore nuovo con idee diverse rispetto al passato. Sarri cura molto la fase difensiva, in Europa League sta provando questa disposizione ed è positiva, in campionato non lo è ancora ma in futuro la squadra si toglierà belle soddisfazioni. A quei livelli sai che devi essere sempre preparato. Napoli e Lazio giocano entrambe in Europa. La Lazio deve essere pronta, nei big match, a parte il Milan dove mancava Immobile, a volte ha avuto difficoltà e altre no. Il Napoli è forte, vedremo come reagirà alle assenze che ha.

Immobile? Gli attaccanti come lui sono giocatori che non ti perdonano, come gli lasci un'occasione ti puniscono. Vanno marcati in maniera perfetta e ci vuole anche fortuna che quando non li marchi bene non fanno gol. Non sarà semplice per la difesa del Napoli ma neanche per Immobile. Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo sono difensori forti".