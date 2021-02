Colonnese: "Il Napoli era la miglior difesa fino a qualche partita fa, manca serenità"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore. “Manca anche tranquillità alla squadra, sicuramente e poi forse un pochettino più di concentrazione ci vuole. Io penso che nel momento in cui bisogna essere un pochettino più spicci, il Napoli paghi tanto. Il rientro in difesa di Koulibaly credo possa dare una mano perchè è un rientro molto importante. Troppi errori li dietro, tanti errori che poi tra l'altro questa è la novità perchè se vogliamo la difesa era addirittura la migliore difesa del campionato fino a qualche partita fa”.