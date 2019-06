Come cambia la difesa con Manolas? Del Genio: "Più reattività e velocità rispetto ad Albiol..."

Nel solito punto settimanale su Tuttonapoli, il giornalista di Tele A Paolo Del Genio ha parlato anche del possibile arrivo di Manolas.

Se arriva Manolas al posto di Albiol, come cambia la difesa del Napoli? "Si perderebbe un po' in fase d'impostazione, ma si guadagnerebbe tanto in fase di chiusura. In questo momento Albiol ha un grande senso di posizione e un ottimo piede, ma la reattività e la velocità di Manolas sono sicuramente superiori. Quest'ultimo sa come metterci una pezza in fase di non possesso".