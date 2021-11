Come finisce Inter-Napoli? I pronostici (contrastanti) di Caressa e Zazzaroni

Come finisce Inter-Napoli? E' la domanda che si sono posti a Radio Deejay, nel corso della trasmissione 'Deejay Football Club', Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Per il direttore del Corriere dello Sport non saranno i nerazzurri a vincere: "Dico X2". Parere opposto per il giornalista Sky: "Dico 1X. Ho visto un Napoli leggermente in calo fisico nelle ultime due giornate".