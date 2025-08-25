Sky, Bucciantini: "Il Napoli è l'unica big rinforzata con un titolare forte: De Bruyne"

Il giornalista Marco Bucciantini, nel corso di 'Sky Calcio Club', ha parlato dei movimenti di calciomercato del Napoli con un confronto rispetto alle altre squadre di Serie A: "Se mi chiedete una squadra che si è rafforzata, l'unica squadra delle big che ha comprato un titolare forte, è il Napoli con De Bruyne. Il belga è un titolare forte e il Napoli l'ha comprato. Poi è successo di Lukaku e vediamo come rimediano, però se arrivano Hojlund, Elmas... Intanto avevano già comprato Lucca, Beukema, Lang.

Cioè, il Napoli ha ampliato. Però De Bruyne gli crea qualche pensiero nel collocarlo in campo, si deve aggiustare. A Torino con la Juve, Conte mise il 4-3-3 per mettere McTominay, ora deve trovare il posto a tutti e due. Il secondo scudetto di fila, per la prima volta in questo paese, sposterebbe".