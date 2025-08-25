Sky, Marchegiani punge: "Ora Conte ha alternative, ma cambi fatti ancora a 10' dalla fine"

L'ex portiere della Lazio ed oggi opinionista Luca Marchegiani, intervenuto durante 'Sky Calcio Club', ha parlato dei temi attuali in casa Napoli: "Conte rinuncia all'esterno sinistro, che l'anno scorso è stato prima Kvaratskhelia e poi David Neres che ha fatto benissimo in quel periodo fino all'infortunio, per inserire De Bruyne in una posizione diversa. Poi McTominay parte largo e stringe.

Cioè, il Napoli lo trovo molto, molto rinforzato. Però non so se basta per essere la squadra più forte, questa è un'altra cosa che dico. Però lo trovo molto rinforzato, anche se i cambi con il Sassuolo sono stati fatti pure quelli negli ultimi dieci minuti (ride, ndr)... Non è che Antonio Conte si è spostato tanto dalle sue abitudini, però ha più alternative. L'obiettivo secondo me è la Champions League".