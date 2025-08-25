Mutti: "Il Napoli ha lanciato segnali importanti. Vi dico cosa può dare Brescianini..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore anche del Napoli, Bortolo Mutti, commentando l’esordio degli azzurri di Conte: “Ha giocato con grande padronanza, decisione, con la testa giusta, non era una partita facile contro il Sassuolo ed i segnali che ha dato significa che c’è, ha potenzialità e continuità ed ha messo dentro dei giocatori che danno ancora più forza. Una partenza importante anche a livello mentale.

Hojlund? Sarebbe l’ideale, permetterebbe a Lucca di non avere grandi responsabilità e poter maturare ed inserirsi per bene. L’infortunio di Lukaku però va affrontato perché i tempi saranno lunghi e bisognerà intervenire. Brescianini? Per me è il momento giusto anche per lui per mettersi in gioco dopo esperienze importanti, ha qualità di rilievo perché ha fisicità, corsa, lo puoi usare in diverse situazioni e sarebbe un tassello importante per completare un po' la rosa e far respirare i titolari, la stagione è lunga e c'è la Champions".