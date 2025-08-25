Nesti: "Col 'senno di prima' era eccessivo cedere sia Raspa che Simeone"

Il giornalista Carlo Nesti, nella sua consueta rubrica su Tuttomercatoweb.com, ha fatto il bilancio del calciomercato delle squadre di Serie A: "Napoli, La squadra era forte, ed ora appare ancora più forte, in vista della Champions League, con Beukema, Gutierrez, De Bruyne (grande affare, a parametro zero), Lang e Lucca. Con il senno di poi... ma anche con il senno di prima, era eccessivo privarsi sia di Raspadori, sia di Simeone. Il grave infortunio di Lukaku ha reso ancora più evidente questo possibile errore.

Inter, anche senza Lookman, la rosa offensiva resta ottima, con Lautaro, Thuram, Bonny ed Esposito. Si è atteso troppo tempo, inseguendo prima Leoni, e poi Lookman. Resta in piedi il problema dello svecchiamento della difesa. Peccato non avere pensato a Coppola, per circa 10 milioni. Juventus, la squadra titolare c'è, con 9 giocatori dell'anno scorso, più 2 nuovi acquisti. David, mai sceso sotto i 25 gol, negli ultimi 3 anni, a parametro zero, appare un buon affare. In arrivo Molina, O'Riley e Zegrova. La rosa, dietro la squadra titolare, è ancora insufficiente. Troppo estenuante la ricerca di Kolo Muani. La necessità di vendere Douglas Luiz e Gonzalez ha superato l'esigenza di cedere Vlahovic. Milan Mercato rivoluzionario, con 7 acquisti e 15 cessioni, per ovviare agli sprechi della scorsa stagione. Nonostante questo, il potenziale tecnico è di primordine. Leao centravanti è una piacevole sorpresa. La qualità non deve compromettere, come nella scorsa stagione, l'equilibrio. È improbabile che possano giocare insieme i play maker Ricci e Modric, per cui diventa preziosa la diga-Fofana. Peccato non vedere subito Leao, infortunato, come centravanti.

Atalanta, l'entrata garantita da Retegui: comprato per 21 milioni, venduto per 68 milioni. Altra maxi-plusvalenza, dopo Romero, Hojlund e Koopmeiners. Esistono le risorse, per puntare su Krstovic, come alternativa di Scamacca. Lookman, con il folle azzeramento dell'Atalanta nel suo profilo Web, se dovesse rimanere, avrebbe Bergamo contro: ingrato. Senza Gasperini, con tutto il rispetto per Iuric, non si parte più da tante certezze, sul piano del gioco: è una scommessa per rimanere in alto. Roma, Gasperini può inaugurare un ciclo, con la protezione di Ranieri, ma il popolo giallorosso deve avere pazienza, in caso di scivoloni iniziali. Negli anni 80, i padri degli attuali sostenitori seppero attendere i progressi dell'inedito calcio a zona di Liedholm. I limiti del fair play economico impediscono affari d'oro, dopo avere speso, sovente male, circa 1 miliardo di Euro in appena 5 anni. In ogni caso, oltre a Wesley, dovrebbero arrivare gli esterni, indispensabili nel gioco di Gasperini".