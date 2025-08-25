Man United, Dorgu su Hojlund: "Non so se va via. È il compagno con cui mi trovo meglio"
Patrick Dorgu è compagno di squadra di Rasmus Hojlund, attaccante vicino al trasferimento al Napoli, sia nel Manchester United che nella Nazionale danese: "Probabilmente è il compagno con cui vado più d'accordo, perché è danese e lo conosco da quando ero molto giovane. Ho giocato con lui quando io ero al Nordsjaelland e lui al Copenaghen. Ovviamente non so se andrà via dal Manchester. Si sta allenando con noi ed è parte della squadra.
Dovreste chiedere all'allenatore perché non è stato convocato, ma se alla fine Hojlund andasse via, farebbe parte del gioco. Non tutti sono sicuri di restare. In ogni caso lo vedrò ancora in Nazionale".
Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l'oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
