Compagnoni svela: "Ho sentito Sarri, mi ha detto cosa pensa del Napoli di Conte"

Il giornalista e telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto a "Napoli Magazine live" su Radio Punto Zero durante Napoli magazine Live sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano: "Europei? Anche senza l'Italia resta un torneo bellissimo e l'atmosfera è fantastica. Austria-Turchia a Lipsia? Ci sarà un clima pazzesco. Italia? Una delle più brutte di sempre, sarebbe stato difficile andare molto avanti anche vincendo con la Svizzera perché il livello è basso.

Lobotka ha fatto un grande Europeo, anche nel momento più difficile contro l'Inghilterra ha mantenuto la lucidità ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Kvara ha fatto abbastanza bene, ma gli sono riuscite poche giocate nel corso delle partite con la Georgia. La situazione in casa Napoli è complessa, sul mercato c'è Osimhen ma non sono arrivate offerte concrete. Per gli azzurri invece Kvara è incedibile, l'offerta è arrivata ma il club non vuole accettarla. Andrà capita bene questa situazione. Napoli di Conte? Ho sentito Sarri, mi ha detto che con Conte il Napoli arriverà almeno tra le prime tre. Altre analisi le faremo dopo il mercato. Chi vince gli Europei? Difficile fare pronostici, la Spagna fin qui è stata la migliore ma non sottovaluterei la Francia di Mbappè".